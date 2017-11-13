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В Приморье откроют филиал детского лагеря «Артек»

Общество

«Чтобы не возить детей куда-то далеко…»

Владивосток, 13 ноября 2017, 03:00 — REGNUM  В Приморском крае откроют дальневосточный филиал международного детского лагеря «Артек». Об этом было заявлено в ходе двусторонней встречи врио губернатора Андрея Тарасенко и главы Хасанского района Сергея Овчинникова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Тарасенко, он получил одобрение от руководства «Артека» об открытии в Приморье дальневосточного филиала международного детского центра. Он будет базироваться в Хасанском районе.

«Для «Артека» нужно около четырёх гектаров, — отметил глава региона. — Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь, в своем родном крае, отдыхать у моря».

Сергей Овчинников заверил врио губернатора, что даст команду поднять кадастровую карту и определить, где на территории Хасанского района есть подходящие пляжные территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на территории Приморья открылось свыше 600 лагерей более чем для 192 тыс. детей. На оздоровительную кампанию из краевой казны было выделено почти 250 млн рублей.

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