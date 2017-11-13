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Приложение помогло 3000 пропавшим гражданам КНР вернуться домой

Общество

По его словам, за это время 14820 информационных публикаций было сделано при помощи приложения, а эффективность его работы приблизилась к 20%

Пекин, 13 ноября 2017, 01:22 — REGNUM  Министерство гражданской администрации КНР помогло 3 тыс. человек, пропавшим без вести вернуться домой за прошедшие 16 месяцев благодаря новому мобильному приложению новостного агрегатора toutiao.com, сообщает 12 ноября агентство «Синьхуа».

Как отмечает заместитель руководителя министерского департамента гражданской администрации, почти 2 тыс. служб разместили у себя информацию о новом приложении с июля 2016 года.

По его словам, за это время 14 820 информационных публикаций было сделано при помощи приложения, а эффективность его работы приблизилась к 20%.

Среди людей, воссоединившихся с семьями около половины страдало от душевных расстройств. Пожилых людей оказалось около трети, а несовершеннолетних 7,1%.

В большинстве случаев, люди теряли контакты с родственниками в результате похищений, криминальной деятельности или же просто не могли найти свой дом.

Как утверждает Лю, министерство изучает возможности технологий распознавания лиц для помощи в работе приложения.

Как сообщало ИА REGNUM специальное приложение для смартфонов начало работу в 2016 году. Изначально оно преследовало цели поиска пропавших без вести детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти КНР нашли более 1200 пропавших детей с помощью мобильного приложения

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