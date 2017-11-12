В Подмосковье прошло прощание с Михаилом Задорновым

Красногорск, , 20:16 — REGNUM Прощание с сатириком Михаилом Задорновым прошло в одной из клиник Московской области. Церемония, продолжавшаяся почти два часа, состоялась в ритуальном зале морга больницы на Пятницком шоссе. Об этом сообщает в воскресенье, 12 ноября, телеканал НТВ.

Прощание с Задорновым было тихим и скромным, как и хотела семья писателя. Предполагалось, что церемония пройдет в закрытом режиме, но семья артиста позволила почитателям его таланта почтить память покойного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2017 г. в Москве в возрасте 69 лет скончался известный российский писатель-сатирик Михаил Задорнов. Он долгое время лечился от рака, однако болезнь поборола его.

Похоронен Задорнов будет на Лесном кладбище в Риге, где покоится его отец.

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