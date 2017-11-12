Воскресенье, 12 Ноября 2017 года
20:35:56 МСК

В Подмосковье прошло прощание с Михаилом Задорновым

Общество

10 ноября 2017 г. в Москве в возрасте 69 лет скончался известный российский писатель-сатирик Михаил Задорнов

Красногорск, 12 ноября 2017, 20:16 — REGNUM  Прощание с сатириком Михаилом Задорновым прошло в одной из клиник Московской области. Церемония, продолжавшаяся почти два часа, состоялась в ритуальном зале морга больницы на Пятницком шоссе. Об этом сообщает в воскресенье, 12 ноября, телеканал НТВ.

Прощание с Задорновым было тихим и скромным, как и хотела семья писателя. Предполагалось, что церемония пройдет в закрытом режиме, но семья артиста позволила почитателям его таланта почтить память покойного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 ноября 2017 г. в Москве в возрасте 69 лет скончался известный российский писатель-сатирик Михаил Задорнов. Он долгое время лечился от рака, однако болезнь поборола его.

Похоронен Задорнов будет на Лесном кладбище в Риге, где покоится его отец.

Читайте также: Родственники Михаила Задорнова разрешили поклонникам проститься с сатириком

А также: В память о Задорнове в Москве могут установить мемориальную доску

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить