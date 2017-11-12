Семен Слепаков резко отреагировал на критику в адрес Задорнова

Москва, , 03:47 — REGNUM Критическая публикация журналиста Юрия Сапрыкина об ушедшем из жизни сатирике Михаиле Задорнове вызвала негодование юмориста Семена Слепакова. На своей странице в Facebook Слепаков признался, что не является поклонником творчества Задорнова, однако считает недопустимым «весело пинать человека», который уже не сможет ответить.

Юморист отмечает, что статья Сапрыкина появилась буквально через 30 минут после сообщения о кончине Михаила Задорнова. В ней журналист назвал сатирика «автором одной темы», которого «перемололо столкновение с Западом», и добавил, что творческое наследие Задорнова состоит из единственной шутки.

Слепаков же, оппонируя Сапрыкину, назвал Задорнова остроумным автором с «крутейшей подачей». По его словам, в своих знаменитых выступлениях Задорнов высмеивал не американцев, а русских.

«Если кто-то, типа Юрия Сапрыкина, не понимает в чем прикол, я объясню: на самом деле, Задорнов троллил не американцев, а нас, но просто делал это так, чтобы нам не было обидно», — написал Слепаков, пояснив, что когда обидно — смеяться не хочется.

«Может быть, не из-за таких, как Задорнов, у нас проблемы, а из-за того, что мы совсем не ценим того, что у нас появляется?», — добавил юморист.

Как сообщало ИА REGNUM, писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался 10 ноября на 70-м году жизни в одной из московских клиник. На протяжении последних лет от страдал от онкологического заболевания. Вероятно, Задорнова похоронят в Латвии, где покоится его отец. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя.

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