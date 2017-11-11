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Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в Подмосковье

Общество

По предварительным данным, трагедия произошла в поселке Рождествено

Одинцово, Московская область, 11 ноября 2017, 20:14 — REGNUM  В Одинцовском районе Подмосковья найден мертвым известный телеведущий Борис Ноткин. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

«Телеведущего Бориса Ноткина нашли сегодня (11 ноября) мертвым», — сказал источник.

По предварительным данным, трагедия произошла в поселке Рождествено. Другие подробности пока не известны.

Борис Ноткин родился 13 августа 1942 года в Москве. Окончил переводческий факультет Института иностранных языков. Ноткин являлся руководителем и ведущим собственной программы на телеканале «ТВ Центр». Также был членом Академии российского телевидения.

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