Экс-владельца Черкизовского рынка заочно арестовали

Москва, , 19:18 — REGNUM Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, подозреваемый в организации двойного убийства, заочно арестован Басманным судом Москвы. Об этом сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«Суд заочно арестовал до 30 декабря Тельмана Исмаилова», — сказал источник.

Защита бизнесмена уже обжаловала данное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель группы АСТ (строительный, гостиничный, ювелирный, ресторанный, издательский бизнес, зарегистрирована в 1989 году) Тельман Исмаилов в декабре 2015 года по решению Арбитражного суда Московской области был признан банкротом.

В марте 2017 года бизнесмен вновь был признан банкротом решением той же инстанции.

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