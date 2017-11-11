В Калуге предложили запретить участие подростков в скандальных телешоу

Калуга, , 12:21 — REGNUM Калужский региональный молодежный парламент поддержал обращение в Молодежный парламент при Государственной Думе ФС РФ о запрете участия несовершеннолетних в телепередачах, которые могут причинить вред их нравственному здоровью.

Как сообщили 11 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, с такой инициативой выступила перед парламентариями молодой педагог из калужского города Жиздра, участница волонтерского движения Дарья Ефименкова. В своем выступлении Ефименкова привела примеры подобных передач и подчеркнула недопустимость участия юных граждан в ток-шоу, имеющих безнравственную тематику.

По мнению педагога, нередко, в погоне за рейтингами телепередачи активно эксплуатируют темы насилия и недостойного поведения в молодежной среде. При этом приглашенные в студию подростки нередко подвергаются психологическому давлению со стороны ведущих и участников телешоу, что, несомненно, наносит вред нравственному развитию как самих подростков, которые участвуют в передачах, так и молодых телезрителей.

«Сам закон, который регулирует данные правоотношения, он есть. Но, к сожалению, мы часто видим, когда дети участвуют в различных ток-шоу, в том числе и на федеральных каналах, где темы очень сильно влияют на психику детей. И я думаю, что всё-таки нам нужно этот вопрос решать», — заявила в интервью ГТРК «Калуга» председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Калужской области Наталья Фрольцова.

Напомним, калужские подростки из неблагополучных семей неоднократно становились героями телепередач на федеральных каналах, таких как «Мужское/Женское, «Пусть говорят» и ряда других.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года на всю страну из передач федеральных каналов стала известна история многодетной семья из Калуги. Во время школьных уроков детей из семьи часто видели слоняющимися по торговым центрам, Центральному рынку и автопарковкам. Выглядящие сытыми дети заявляли, что им нечего есть, а также грубили и выпрашивали милостыню.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области готовят закон против детского попрошайничества