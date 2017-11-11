«Это просто смешно» — Зепп Блаттер об обвинениях в домогательствах

Нью-Йорк, США, , 05:24 — REGNUM Бывший глава Международной федерации футбола Зепп Блаттер прокомментировал заявления о сексуальных домогательствах по отношению к голкиперу женской сборной США по футболу, передает Associated Press.

Экс-глава ФИФА не стал давать подробных объяснений по поводу прозвучавших обвинений — Блаттер ограничился словами, что «это просто смешно».

Ранее экс-глава ФИФА Зепп Блаттер был обвинен в домогательствах экс-голкипером женской сборной США по футболу Хоуп Соло.

Как Соло рассказала журналистам, в 2013 году на церемонии награждения Ballon d'Or Блаттер непристойно прикоснулся рукой к ее ягодицам.

Напомним, Зепп Блаттер был отстранен от должности в 2015 году в связи с коррупционным скандалом в ФИФА. Обвинений в сексуальных домогательствах против него ранее не выдвигалось.

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