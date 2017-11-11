В США продавца металлолома судят за демонтаж старинного моста

Индианаполис, США, , 04:50 — REGNUM Торговец металлоломом из Индианы предстал перед судом по обвинению в демонтаже объекта исторического наследия — старинного моста на железной дороге, передает Associated Press.

Согласно обвинению, Кеннет Моррисон, управляющий T&K Metals, демонтировал и продал закрытый железнодорожный мост в Хаммонде в 2014 году.

Утверждается, что разводной мост в Хаммонде был продан всего за $18 тыс.

Мост был построен в 1909 году над рекой Великий Калумет и считался уникальным объектом исторического наследия.

Обвиняемый Моррисон отрицает свою вину. По его словам, действия его компании были направлены на сохранение денег налогоплательщиков, а не на собственную выгоду.

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