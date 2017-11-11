В Удмуртии объявлен двухдневный траур по погибшим при обрушении дома

Ижевск, 11 ноября 2017, 04:21 — REGNUM В Удмуртии в субботу и воскресенье, 11−12 ноября, объявлен траур по погибшим в результате обрушения подъезда жилого дома в Ижевске, сообщил журналистам глава республики Александр Бречалов.
В ближайшие два дня на всей территории Удмуртии будут приспущены государственные флаги
Местным телерадиоканалам и учреждениям культуры рекомендовано на время отменить все развлекательные передачи и мероприятия.
Напомним, 9 ноября в Ижевске произошло обрушение одного из подъездов жилого девятиэтажного дома на улице Удмуртской. По последней информации, погибли семь человек.
Вечером 10 ноября МЧС России сообщило о завершении спасательных работ на месте происшествия.
Следственный комитет рассматривает версию об умышленном взрыве в одной из квартир дома по мотивам личной неприязни. Следователями задержан сын хозяйки квартиры, предположительно, страдающий психическим заболеванием.
Читайте ранее в этом сюжете: МЧС завершило работы на месте обрушения жилого дома в Ижевске