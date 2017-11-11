Минюст США ужесточит наказания для «эко-террористов»

Вашингтон, , 04:13 — REGNUM Министерство юстиции США намерено ужесточить наказания за «нанесение критического ущерба объектам энергетической инфраструктуры», в том числе — «перекрытие и повреждение» нефтепроводов, передает Associated Press.

Предпринимаемые изменения в законодательство направлены, прежде всего, против «экологических террористов» — активистов «зеленых» движений, готовых на радикальные меры против объектов нефтедобычи.

Поводом для заявления минюста стало письмо группы граждан на имя генпрокурора Джеффа Сешнса. Граждане заявили о том, что действия зеленых активистов, в октябре 2016 года попытавшихся остановить нефтепроводы в четырех штатах, подпадают под закон о внутреннем терроризме.

Зеленые радикалы уже заявили свой протест в связи с заявлением минюста.

Так, Кен Уорд, который в октябре 2016 года закрыл аварийный клапан на нефтепроводе из Канады и за это был приговорен к 32 дням общественных работ, заявил, что «в нормальном мире минюст будет использовать свои полномочия для судебного преследования нефтяников… за нанесение непоправимого ущерба планете».

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