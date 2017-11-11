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В США арестован второй беглый заключенный из тюрьмы штата Теннесси

Общество

Побег из тюрьмы округа Макон произошел 8 ноября

Франкфорт, США, 11 ноября 2017, 03:46 — REGNUM  Полиция штата Кентукки арестовала второго из трех заключенных сбежавших из тюрьмы в штате Теннесси, передает Associated Press.

28-летнего Мэтью Уайта задержали полицейские штата, которые остановили его для проверки документов.

Побег из тюрьмы округа Макон в штате Теннесси произошел в среду 8 ноября.

9 ноября был задержан первый беглец — 20-летний Дилан Сесил Фергюсон, отбывавший срок за убийство.

Третий заключенный, Джеффри Стронг, остается в бегах. Он объявлен в федеральный розыск.

Побеги из тюрем в штате Теннесси случаются не так редко. Предыдущий побег произошел в июне 2017 года — тогда двоих заключенных, убивших охранника и сбежавших из тюрьмы, поймал местный фермер.

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