Пункты обогрева заработали на трассах в Чувашии

Чебоксары, , 20:11 — REGNUM В Чувашии развёрнуты мобильные пункты обогрева, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По данным спасателей, всего их более 60.

На федеральных трассах органами местного самоуправления совместно с собственниками предприятий питания обустроены 37 стационарных пунктов обогрева. Еще 24 расположены на других дорогах республики.

«Мобильные пункты обогрева чаще всего разворачиваются на участках трасс, отдаленных от придорожной инфраструктуры: автозаправок, кафе и гостиниц. Они оснащены полевой кухней, тепловыми пушками, средствами связи, аптечкой первой помощи и спальными местами», — отмечают спасатели, заверяя, что в случае чрезвычайной ситуации способны обеспечить водителей и пассажиров местами отдыха и горячим питанием.

В зимний период на трассах возникают заторы не только из-за дорожно-транспортных происшествий, но и неблагоприятных погодных условий. В таком случае водители и пассажиры смогут получить необходимую помощь в стационарных и оперативно развернутых мобильных пунктах обогрева.

Напомним, по территории Чувашии проходят три автодороги федерального значения общей протяженностью около 330 км (М7 «Волга», А151 «Цивильск — Сызрань» и Р176 «Вятка»). По данным МЧС, на них насчитывается 21 опасный участок.