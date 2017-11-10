Тюмень чуть не осталась без воды

Тюмень, , 19:50 — REGNUM Часть Тюмени 10 ноября некоторое время была без воды. Причиной стала шуга, которая забила водовод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании «Тюмень-Водоканал».

Тревожное сообщение компания разослала по СМИ сегодня утром. А ещё раньше жители нескольких районов Тюмени начали испытывать перебои с водой.

Выяснилось, что в реке Туре началось образование мелких частиц льда (шуги), которые засоряли водозабор Метелевской водоочистной станции. Всю ночь сотрудники «Водоканала» обогревали самотечные линии водозабора, чтобы не допустить их перемерзания. Также была увеличена подача воды с Велижанской водоочистной станции.

Затем на помощь пришли водолазы. Благодаря их усилиям водозабор был очищен от шуги. Теперь шугу на реке будет разгонять теплоход. Кроме того, на месте круглосуточно дежурят водолазы.

Как отмечают в компании «Тюмень-Водоканал», последний раз шуга в реке Туре образовывалась в 2013 году, а до этого — в 2007-м. Спрогнозировать её невозможно.

Впрочем, некоторые жители Тюмени на интернет-форумах заявляют о том, что сталкиваются с перебоями в подаче воды каждый год. Также они грустно шутят, что «зима в Тюмени впервые и поэтому службы оказались к ней не готовы». А некоторые граждане заявляют о низком качестве поступающей к ним водопроводной воды.