Омбудсмены по правам человека встали на защиту «северных надбавок»

Архангельск, , 19:20 — REGNUM Сохранение северных льгот и преференций может не только удержать людей на Севере, но и привлечь высококлассных специалистов в отдаленные регионы страны — такое мнение выразил губернатор Архангельской области Игорь Орлов в ходе встречи с омбудсменами по соблюдению прав человека из регионов Арктической зоны РФ.

Омбудсмены провели несколько дней в столице Поморья, чтобы обсудить проблемы жизни на Севере — вопросы правовой защиты, сбережения человеческого капитала, проблемы развития арктических территорий. Особо часто поднимался вопрос о защите практики «северных» выплат.

«Я на стороне людей, живущих на Севере, — сообщил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. — Тем, кто говорит, что надбавки нужно отменить, я предлагаю провести здесь только одну ночь. Полярную ночь. И они всё поймут».

Напомним, что население Крайнего Севера РФ, а также приравненных к нему территорий, обладает правом на получение большего количества льгот, чем жители других регионов России. Сюда относятся северные надбавки к зарплате по установленному коэффициенту, право раннего выхода на пенсию, преференции в медицинском обслуживании, жилищные субсидии, возможность существенно экономить на отпуске. Значительная часть северных льгот установлена нормативными актами сферы трудового права.

«Арктика — особенная территория, и человек здесь имеет особенные права, ведь без обеспечения высокого качества жизни северян развитие Арктики немыслимо, — подчеркнул в своем выступлении глава Поморья Игорь Орлов. — Жители российской Арктики должны быть уверены в экономической и социальной перспективе региона, они не должны быть оторваны от культурной и общественной жизни всей страны. Вопросы правового статуса северян — это вопросы развития арктических территорий и безопасности государства».

Архангельская область представляет собой один из примеров ущемления прав граждан на «северные» льготы. Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие работодатели Поморья лукавят и «прячут» надбавки в минимальный размер оплаты труда. Такая практика, как выяснили общественные активисты, не противоречит действующему законодательству, но все же противоречит здравому смыслу.

Преференции для жителей территорий Крайнего Севера необходимы, но они не должны сказываться на конкурентоспособности местного бизнеса, которая снижается из-за высокой себестоимости продукции, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Предпринимателям легче вести свой бизнес в Вологодской области или, к примеру, регистрировать предприятия в Москве, а работать в Архангельске, чтобы не давать дополнительные отпуска работникам, не урезать рабочий день. Но меры поддержки северян всё равно они должны быть сохранены. Мы будем настаивать на этом», — добавила Москалькова.

Выездное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека было совмещено с прошедшим в Архангельске форумом «Арктика — особый уровень прав человека». Члены совета посетили предприятия и социальные учреждения региона, ознакомились с планом модернизации сети родильных отделений Поморья, основой которого станет скорое открытие нового перинатального центра.

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По словам Михаила Федотова, главная задача подобных выездов — в выработке совместных путей решения проблем в сфере соблюдения прав человека, которые могут быть как общими для страны, так специфическими для конкретных территорий.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отметил большую практическую пользу от состоявшихся экспертных встреч и предложил коллегам сделать площадку ежегодной. Как сообщает пресс-служба правительства Архангельской области, в течение двух недель будет готов итоговый документ форума, который позволит обобщить прозвучавшие идеи и предложения.

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