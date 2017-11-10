Адвокат: Мать Захарченко еще в 1990-х годах получила в наследство $1 млн

Москва, , 17:45 — REGNUM Мать экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко еще в 90-х годах получила в наследство от неизвестной родственницы $1 млн и приумножила эту сумму, трудясь на своем огороде, заявил 10 ноября адвокат матери полковника Захарченко Виктор Емельянов.

Упорный труд на приусадебном участке дал женщине возможность купить четыре квартиры на Ломоносовском и Мичуринском проспектах в Москве, уверяет Виктор Емельянов.

При этом адвокат не смог уточнить, кто же оставил матери Захарченко столь внушительное наследство, и не сумел подтвердить документально её доходы от продажи плодов огорода на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, Никулинский суд Москвы 10 ноября приступил к слушаниям иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и финансовых средств бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Речь идет о восьми миллиардах рублей, нескольких автомобилях премиум-класса и 27 квартирах в Москве.

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