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Адвокат: Мать Захарченко еще в 1990-х годах получила в наследство $1 млн

Общество

Кроме того, женщина заработала на четыре московских квартиры продажей овощей и фруктов, выращенных на даче

Москва, 10 ноября 2017, 17:45 — REGNUM  Мать экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко еще в 90-х годах получила в наследство от неизвестной родственницы $1 млн и приумножила эту сумму, трудясь на своем огороде, заявил 10 ноября адвокат матери полковника Захарченко Виктор Емельянов.

Упорный труд на приусадебном участке дал женщине возможность купить четыре квартиры на Ломоносовском и Мичуринском проспектах в Москве, уверяет Виктор Емельянов.

При этом адвокат не смог уточнить, кто же оставил матери Захарченко столь внушительное наследство, и не сумел подтвердить документально её доходы от продажи плодов огорода на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, Никулинский суд Москвы 10 ноября приступил к слушаниям иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и финансовых средств бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Речь идет о восьми миллиардах рублей, нескольких автомобилях премиум-класса и 27 квартирах в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Полковник Захарченко: 8,5 млрд рублей накопил с зарплаты

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Дело Захарченко

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