Завершается онлайн-голосование конкурса «Доброволец России – 2017»

Москва, , 17:11 — REGNUM Онлайн-голосование Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2017» завершится сегодня, 10 ноября, в 23:59. До этого момента каждый желающий может сделать свой выбор на сайте добровольцыроссии.рф.

Ежедневно в голосовании принимают участие 3000 человек.

Уже завтра, 11 ноября, будут определены финалисты конкурса — по три человека в каждой номинации, набравшие больше всего голосов. Среди них экспертное жюри на основании представленного кандидатом опыта волонтёрской деятельности выберет победителей.

Лучших добровольцев страны выбирают по 16 номинациям, в том числе событийное, культурное, экологическое, медицинское, семейное волонтёрство, добровольчество при чрезвычайных ситуациях и «серебряного возраста», а также «Волонтёры Победы».

Результаты конкурса огласят 5 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт» на концерте, посвящённом Национальному дню волонтёра.

Напомним, что праздничный концерт является торжественной частью Всероссийского форума добровольцев, который пройдёт в Москве 4−5 декабря 2017 года и станет ключевым событием в волонтёрском сообществе России.

Помимо церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Доброволец России 2017» в рамках форума состоится деловая и образовательная программа с презентацией лучших волонтёрских практик, панельными дискуссиями и мастер-классами на актуальные темы развития добровольческого движения.

Зарегистрироваться на форум и концерт можно на портале форумдоброволец.рф .

Организаторами Всероссийского форума добровольцев являются Федеральное агентство по делам молодёжи и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры форума — Ассоциация волонтёрских центров России, Агентство стратегических инициатив и Российское движение школьников.