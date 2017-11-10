Завершается онлайн-голосование конкурса «Доброволец России – 2017»

Москва, 10 ноября 2017, 17:11 — REGNUM Онлайн-голосование Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2017» завершится сегодня, 10 ноября, в 23:59. До этого момента каждый желающий может сделать свой выбор на сайте добровольцыроссии.рф.
Ежедневно в голосовании принимают участие 3000 человек.
Уже завтра, 11 ноября, будут определены финалисты конкурса — по три человека в каждой номинации, набравшие больше всего голосов. Среди них экспертное жюри на основании представленного кандидатом опыта волонтёрской деятельности выберет победителей.
Лучших добровольцев страны выбирают по 16 номинациям, в том числе событийное, культурное, экологическое, медицинское, семейное волонтёрство, добровольчество при чрезвычайных ситуациях и «серебряного возраста», а также «Волонтёры Победы».
Результаты конкурса огласят 5 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт» на концерте, посвящённом Национальному дню волонтёра.
Напомним, что праздничный концерт является торжественной частью Всероссийского форума добровольцев, который пройдёт в Москве 4−5 декабря 2017 года и станет ключевым событием в волонтёрском сообществе России.
Помимо церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Доброволец России 2017» в рамках форума состоится деловая и образовательная программа с презентацией лучших волонтёрских практик, панельными дискуссиями и мастер-классами на актуальные темы развития добровольческого движения.
Зарегистрироваться на форум и концерт можно на портале форумдоброволец.рф.
Организаторами Всероссийского форума добровольцев являются Федеральное агентство по делам молодёжи и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры форума — Ассоциация волонтёрских центров России, Агентство стратегических инициатив и Российское движение школьников.