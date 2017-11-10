Пятница, 10 Ноября 2017 года
18:33:27 МСК

Завершается онлайн-голосование конкурса «Доброволец России – 2017»

Общество

Но до полуночи каждый желающий еще может сделать свой выбор на сайте добровольцыроссии.рф

Завершается онлайн-голосование конкурса «Доброволец России – 2017»
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Волонтеры ЧМ по футболу

Москва, 10 ноября 2017, 17:11 — REGNUM  Онлайн-голосование Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2017» завершится сегодня, 10 ноября, в 23:59. До этого момента каждый желающий может сделать свой выбор на сайте добровольцыроссии.рф.

Ежедневно в голосовании принимают участие 3000 человек.

Уже завтра, 11 ноября, будут определены финалисты конкурса — по три человека в каждой номинации, набравшие больше всего голосов. Среди них экспертное жюри на основании представленного кандидатом опыта волонтёрской деятельности выберет победителей.

Лучших добровольцев страны выбирают по 16 номинациям, в том числе событийное, культурное, экологическое, медицинское, семейное волонтёрство, добровольчество при чрезвычайных ситуациях и «серебряного возраста», а также «Волонтёры Победы».

Результаты конкурса огласят 5 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт» на концерте, посвящённом Национальному дню волонтёра.

Напомним, что праздничный концерт является торжественной частью Всероссийского форума добровольцев, который пройдёт в Москве 4−5 декабря 2017 года и станет ключевым событием в волонтёрском сообществе России.

Помимо церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «Доброволец России 2017» в рамках форума состоится деловая и образовательная программа с презентацией лучших волонтёрских практик, панельными дискуссиями и мастер-классами на актуальные темы развития добровольческого движения.

Зарегистрироваться на форум и концерт можно на портале форумдоброволец.рф.

Организаторами Всероссийского форума добровольцев являются Федеральное агентство по делам молодёжи и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёры форума — Ассоциация волонтёрских центров России, Агентство стратегических инициатив и Российское движение школьников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Волонтерство и добровольчество в РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить