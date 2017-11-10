Новгородская область стала вымирать быстрее

Великий Новгород, , 17:11 — REGNUM В Новгородской области в январе-сентябре 2017 года увеличилась естественная убыль населения, сообщает Новгородстат. По данным ведомства, в регионе на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла рождаемость: на свет появилось 4765 детей — на 736 новорождённых больше. Умерло 7877 человек — меньше, чем за этот же период 2016 года на 199 человек (на 2,5%).

При этом в целом по области Новгородстат отметил увеличение естественной убыли на 537 человек, или на 20,9%.

«Рост естественной убыли наблюдается как в городской, так и в сельской местности», — сообщили в ведомстве.

Основными причинами смерти населения остаются болезни системы кровообращения — от этого умерли 4372 человека. При этом чаще всего причиной смерти становится ишемическая болезнь сердца, а также различные виды цереброваскулярной болезни.

Смерть 418 человек (5,3% от общего числа умерших) была непосред-ственно связана с алкоголем.

«В основном это алкогольная кардиомиопатия, случайные отравления алкоголем и алкогольная болезнь печени», — пояснили в Новгородстате.

От внешних причин смерти в январе — сентябре 2017 года умерло 569 человек — на 159 человек меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Чаще всего к летальным исходам приводят транспортные травмы, на втором месте — самоубийства, на третьем — случайные отравления алкоголем. Новгородстат отмечает, что в регионе снизилось число убийств, гибели людей в воде, но выросло число умерших от случайных отравлений и от несчастных случаев с огнём.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Новгородстата численность населения в регионе к 1 января 2018 года сократится до 611,1 тысячи человек, а к началу 2036 года — до 564 тысячи человек. Это на 47.1 тысячи человек, или на 7.7%, меньше, чем в начале 2018 года. В среднем, население Новгородской области за год сокращается на 0,4%. Основной причиной сокращения населения останется естественная убыль — то есть превышение числа умерших над числом родившихся.

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