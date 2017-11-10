В Чечне и Ингушетии зарегистрирован самый высокий уровень безработицы

Москва, , 17:33 — REGNUM Самая высокий уровень безработицы в России по состоянию на 1 ноября 2017 года зафиксирован в Ингушетии — 10% и Чечне — 9,1%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по труду и занятости.

Самый низкий показатель безработицы зарегистрирован в Севастополе — 0,2%, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 0,3%, Москве — 0,4%.

В среднем в России уровень безработицы составляет 0,9%. Количество зарегистрированных безработных составляет 707 353 человека, тогда как вакантных должностей — 1 585 179.

По состоянию на 1 ноября 2017 года число безработных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 15, 2%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГСАлександр Щербаков сказал, что основной причиной высокой безработицы в ряде регионов является низкая квалификация населения. По его словам, в регионах высокий демографический потенциал, но трудовой — низкий.

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