Липецкие госслужащие-новобранцы разработали проекты новых госуслуг

Липецк, , 17:05 — REGNUM Государственные гражданские служащие Липецкой области, впервые поступившие на госслужбу, приняли участие в практико-ориентированном семинаре, совмещавшем игровые квест-технологии с образовательным форматом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в стажировке участвовали госслужащие Воронежской, Тульской и Курской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Они преодолевали различные станции, разрабатывая модели новых государственных услуг.

Участники практико-ориентированного семинара были разделены на три команды, каждая из которых последовательно проходила тематические блоки: нормативно-правовой, социально-психологический, информационно-аналитический, коммуникационный и проектный. В процессе прохождения станций участников ожидали задания на командообразование, аналитические задачи, викторины на знание Конституции Российской Федерации и закона о госслужбе.

В ходе прохождения коммуникационного блока госслужащие тестировали разработанный проект государственной услуги, выясняя ее востребованность среди населения. Таким образом, приступая к проектному блоку, участники располагали данными с обратной связью в отношении разработанного продукта. В завершении каждая из трех команд защитила авторский проект новой государственной услуги.

Динамичный темп социально-экономического развития региона сегодня невозможно поддерживать без грамотных кадровых стратегий на всех уровнях власти.

«Внедрение современных технологий позволяет прозрачно и оперативно осуществлять кадровую политику, формируя грамотные и эффективные управленческие команды, способные решать самые сложные задачи», — считает глава администрации Липецкой области Олег Королев.