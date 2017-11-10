Экс-сенатор Сабадаш обжаловал приговор по делу банка «Таврический»

Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM Бывший член Совета Федерации, «водочный» бизнесмен Александр Сабадаш, осужденный по делу о мошенничестве в банке «Таврический», обжаловал свой приговор в Санкт-Петербургском городском суде. То же самое сделали осужденные по тому же делу два бывших топ-менеджера банка: Сергей Сомов и Дмитрий Гаркуша. Об этом сообщила 10 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор фигурантам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения. Приговором суда Гаркуше было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, Сабадашу — в виде 8,5 лет лишения свободы, Сомову — в виде 7 лет лишения свободы, а также штрафы в размере 100 тыс. рублей каждому. Отбывать наказание им назначено в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что председатель правления банка «Таврический» Сомов вступил в преступный сговор с владельцем ЗАО «Ливиз» Сабадашем на хищение мошенническим путем денежных средств, принадлежащих банку. Для этого Сомов привлек к совершению преступления заместителя председателя правления банка Гаркушу.

Как установили следствие и суд, с июня по декабрь 2013 года сообщники причинили банку ущерб на сумму около 190 млн рублей, которые перевели на счета подконтрольных Сабадашу юридических лиц, находящихся за пределами России. Гражданский иск банка на сумму причиненного ущерба удовлетворен судом в полном объеме.

Однако осужденные и их адвокаты не согласились с такой трактовкой и подали жалобы. Они просят апелляционную коллегию Санкт-Петербургского городского суда приговор отменить, фигурантов уголовного дела оправдать. На текущий момент жалобы к производству пока не приняты, уточнили в суде.

Александр Сабадаш с 2003 по 2005 год был членом Совета Федерации от администрации Ненецкого автономного округа, а с 2005 по 2006 год — член Совета Федерации от собрания депутатов Ненецкого автономного округа.

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