Губернатор Ленобласти учредил именные стипендии студентам-медикам

Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об учреждении именных стипендий для студентов медицинских вузов, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Это станет одной из мер по решению кадровой проблемы в областной медицине, которая теряет специалистов из-за близости аналогичной работы в Петербурге, где зарплаты врачей выше, а условия работы и жизни, зачастую, комфортнее, чем в области.

Размер ежемесячного поощрения студентам из Ленинградской области, получающим высшее медицинское и высшее фармацевтическое образование по целевым направлениям, составит 5 тыс. рублей, а для обучающихся по программам ординатуры по договорами о целевом обучении — 10 тыс. рублей.

Список стипендиатов будет составляться дважды в год, по итогам зимней и летней сессий. Претендовать на поощрение смогут только те учащиеся, кто не имеет неудовлетворительных оценок.

Стипендии за сентябрь-январь будут выплачиваться до 1 марта (в 2018 году — до 1 июня), за февраль-август — до 1 августа.

Как отмечают областные власти, в 2017 году договора о целевом обучении в медицинских и фармацевтических вузах заключили 239 человек из Ленинградской области. В ординатуре по договорам о целевом обучении в течение 2017−2019 годов будут подготовлены 86 специалистов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня текущего года Александр Дрозденко подтвердил, что кадровая проблема в областной медицине является одной из главных болевых точек, и сегодняшняя ситуация «оставляет желать лучшего». Укомплектованность медицинских учреждений Ленинградской области врачами составляет 63%, средним медицинским персоналом — 70%.

Именно тогда губернатор заявил о возможности введения специальной стипендии для студентов-медиков, с условием, что выпускник не менее трех лет отработает в конкретном медучреждении Ленинградской области.

Также губернатор заявил, что продолжит бороться за квалифицированные кадры из других регионов Российской Федерации. Такие специалисты могут рассчитывать на годовую зарплату 125 тысяч рублей и служебное жилье с возможностью приватизации.

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