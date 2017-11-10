В Киргизии упразднили «патрульную милицию»

Бишкек, , 15:56 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков подписал постановление об упразднении главного управления патрульной милиции. Вместо него будет создано главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом глава киргизстанского кабмина сообщил сегодня, 10 ноября, в ходе правительственного заседания.

По словам высокопоставленного чиновника, руководящие должности в новом милицейском подразделении должны занять не скомпрометировавшие себя сотрудники. «И прописать в функциональных обязанностях персональную ответственность за дорожную безопасность на вверенном ему участке», — подчеркнул он.

Премьер-министр также отметил, что штат управления по безопасности дорожного движения будет расширен. «Насколько, сказать не могу, это секретная информация», — резюмировал Сапар Исаков.

ИА REGNUM напоминает, что впервые о необходимости создания службы патрульной милиции, которая сможет оказаться более эффективной благодаря высокой мобильности, в конце октября 2015 года публично заявил Мелис Турганбаев, занимавший на тот момент пост министра внутренних дел Киргизии.

1 апреля 2016 года управление патрульной милиции официально приступило к несению службы. Новое милицейское подразделение совместило выполнение функций дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб, которые, по мнению руководства МВД, продемонстрировали недостаточную, по современным меркам, эффективность.