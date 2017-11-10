Москва, , 15:47 — REGNUM Сатирика Михаила Задорнова могут похоронить в Латвии, рядом с отцом, сообщил 10 ноября друг писателя, близкий к семье Задорнова.

«Пока точно не известно, но, скорее всего, он будет похоронен в Латвии рядом с отцом. Простите, больше ничего не могу сказать, я еще не отошел от шока», — цитирует РИА «Новости» источник, близкий к семье сатирика.

Сатирик и писатель Михаил Задорнов скончался в возрасте 69 лет в одной из московских клиник. Он долгое время лечился от рака, однако болезнь поборола его.

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Летом 2017 года он отказался от терапии, чтобы посвятить оставшееся время родным и близким.

Задорнов стал известным благодаря искрометным выступлениям на телевидении. В течение жизни он написал около 40 книг, снимался в кино, пробовал себя в качестве режиссера и сценариста. В 1975 году он был удостоен премии Ленинского комсомола, а в в 2016 году — международной литературной премии имени Владимира Гиляровского в номинации «Юмор».

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