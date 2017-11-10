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В Ярославле вновь ввели комиссию за пополнение транспортных карт

Общество

Агенту, который это сделал, направлена претензия

В Ярославле вновь ввели комиссию за пополнение транспортных карт
Троллейбус

Ярославль, 10 ноября 2017, 15:39 — REGNUM  В Ярославле один из агентов по пополнению транспортных карт ввел комиссию за свои услуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Она составляет 2%. С таким неприятным «новшеством» жители, пытавшиеся пополнить транспортные карты, столкнулись 7 ноября. Некоторые из возмущенных ярославцев заявили о намерении обратиться в антимонопольную службу.

Как поясняют в ГБУ ЯО «Яроблтранском», комиссию за пополнение карт ввел один из агентов — «Универсальная касса». Сделал это он без ведома оператора — ГБУ ЯО «Яроблтранском», что является нарушением договора, так как комиссию им и так платит оператор. Сейчас с «жадным» агентом ведутся переговоры об отмене комиссии, ему направлена претензия.

Между тем в «Яроблтранскоме» отмечают, что пунктов, где берется комиссия, 16, между тем всего их около 80. Так что жители, не желающие платить комиссию, могут обходить стороной «Универсальные кассы».

Между тем подобная история уже была в 2016 году. Тогда пассажирам городского общественного транспорта в Ярославле при пополнении транспортных карт пришлось платить комиссию в 1%. Ввели ее все те же «Универсальные кассы».

В «Яроблтранскоме» такую ситуацию назвали незаконной и потребовали устранить нарушение. «Универсальные кассы» незаконные поборы прекратили. И вот теперь вновь ввели их, увеличив сумму до 2%.

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