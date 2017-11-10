В Ярославле пройдет международный турнир по гандболу

Ярославль, , 15:33 — REGNUM Ярославская гандбольная команда ветеранов «Молния» организует международный турнир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил капитан команды Александр Бусурин.

Ветеранская команда существует с 1976 года, в ее состав команды входили работники Ярославского радиозавода, а в последующем их дети. Команда представляла не только Ярославль, но и всю Ярославскую область еще на советских турнирах различного уровня. На настоящий момент в состав команды входят игроки, возраст которых превышает 45 лет, проживающих во Фрунзенском районе Ярославля. На протяжении последних пятнадцати лет «Молния» успешно защищает спортивную честь города Ярославля и всей Ярославской области в рамках ветеранского гандбольного движения на всероссийских и международных турнирах. Команда существует за счет средств ее игроков, но если на внутрироссийские турниры денег хватает, то на международные находятся с большим трудом.

Летом этого года «Молния» была приглашена к участию в Чемпионате Европы по гандболу среди ветеранских команд. Команда представляла не только Ярославль и Ярославскую область, но и Россию. Заняли там девятое место. Потом был международный турнир в Сербии, где ярославцы стали третьими.

«Мы обращались к мэру Ярославля Владимиру Слепцову, губернатору Дмитрию Миронову, директору радиозавода и депутату областной думы Сергею Якушеву с просьбой помочь финансами для поездок на зарубежные турниры. Но нам все отказали. Нам не то что на дорогу, даже на спортивную форму денег не дали. Мы просили обеспечить нас хотя бы сувенирами, чтобы мы дарили другим командам. Но и в этом нам отказали», — сказал корреспонденту ИА REGNUM сообщил капитан команды Александр Бусурин.

В день города ярославцы сыграли товарищеский мачт с командой земли Гессен, в которой находится город-побратим Ярославля — Кассель. А сейчас немцы приглашают с ответным визитом, но ярославцы пока вынуждены отказаться из-за отсутствия денег. Ярославские гандболисты надеются на помощь мэра Ярославля, губернатора области. На будущий год ярославцев пригласили принять участие в чемпионате Европы в Австрии. Кроме этого «Молния» собирается провести в Ярославле международный турнир, пригласив на него команды Германии, Сербии, Белоруссии.