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Глава комитета Госдумы: Записывать сотрудника ДПС на видео можно

Общество

Запрета на запись разговоров с сотрудниками ГИБДД в новом регламенте нет, уточнили в Госдуме

Москва, 10 ноября 2017, 15:02 — REGNUM  В Госдуме опровергли запрет фото‑ и видеосъемки нарушителем разговоров в сотрудников ДПС, якобы имевшийся в новом регламенте, которым должны руководствоваться сотрудники дорожной полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

«Много дискуссий в обществе было на тему фото‑ и видеофиксации в случае разговора водителя и сотрудника ДПС. В связи с этим был направлен запрос в профильное ведомство и получен ответ. Там указывается: положений, позволяющих сотруднику полиции запрещать участнику дорожного движения использование фото-, видео и звукозаписывающей аппаратуры без наличия предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований в Административном регламенте не содержится», — сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Новый регламент вызвал дискуссию в обществе, опасения у экспертов вызывала норма о запрете на запись на телефон разговора водителя и сотрудника ГИБДД.

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