Российские туристы продолжают поддерживать экономику Литвы

Вильнюс, , 14:38 — REGNUM Россия — на втором месте по числу туристов, посетивших Литву в первом полугодии 2017 года, сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 ноября, в департаменте туризма Литвы. В январе-июне в Литве хотя бы на одну ночь оставались 77,1 тыс. туристов из России, то есть на 10,5% больше, чем за такой же период 2016 года.

Число ночевок выросло на 8,7%. Кроме того почти на 20% выросли расходы российских туристов в Литве — в 2016 году они достигали 95,8 млн евро, то есть на 18,1% больше, чем в 2015 году.

В среднем российский турист за одну ночь в Литве тратит 442 евро и попадает в пятерку туристов, которые в Литве тратят больше всего.

Чтобы еще больше стимулировать поток туристов из России, департамент туризма Литвы 15 ноября организует туристическую бизнес-миссию в Москве. Во время нее больше всего внимания будет уделяться презентации объектов культурного и природного наследия литовских регионов, презентации национальных туристических маршрутов московским туристическим компаниям, СМИ, представителям государственных туристических учреждений и членам литовской общины в Москве.

«Поток гостей из России особенно выгоден Литве, потому что они чаще всего приезжают не на несколько дней, а на неделю, на две недели. Литва привлекает их относительно низкими ценами, хорошими условиями, удобным сообщением по воздушному и наземному транспорту. Российские туристы обращают внимание на вежливо обслуживающий, говорящий на русском персонал в туристической сфере. Призывая российских туристов выбирать не только стандартные маршруты, мы представим новые гастрономические маршруты, а также новинки литовских регионов», — говорит старший специалист департамента туризма Томаш Яцкевич, отвечающий за российский рынок.

Напомним, что при этом власти Литвы призывают ЕС, США и другие страны Запада к максимальной изоляции России, введению новых санкций, а президент Литвы Даля Грибаускайте — автор слов, что Россия является «террористическим государством», а президента России Владимира Путина публично сравнила с Адольфом Гитлером.