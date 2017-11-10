Советский разведчик Джордж Блейк выступил с обращением в канун 95-летия

Москва, , 14:18 — REGNUM Легендарный советский разведчик Джордж Блейк выступил с обращением к коллегам в канун своего 95-летия. Об этом 10 ноября сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

«Моя биография многим хорошо известна. Ее особенностью, на мой взгляд, является то, что основные этапы моего пути связаны с важным выбором. Выбором своей позиции в непростых и противоречивых условиях, продиктованных самой историей», — сказал Блейк.

По его мнению, сотрудникам российской разведки предстоит спасать мир в условиях новой угрозы ядерной войны.

Он отметил, что сегодня эта угроза «вновь поставлена безответственными политиками на повестку дня», и добавил про опасность мирового терроризма.

«Идёт настоящая война Добра со Злом. И я верю в вас, в ваше бескорыстное и самоотверженное служение нашему общему делу, в ваш профессионализм. Верю в окончательную победу над подлым врагом. Эта вера дает мне жизненные силы», — добавил Блейк.

Напомним, Джордж Блейк родился в Голландии. После Второй мировой войны служил в британских спецслужбах. В 1951 году во время войны в Корее стал работать на советскую внешнюю разведку и сумел добыть множество секретных сведений и важных документов.

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