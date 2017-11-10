Осужденный белгородский имам пытался вербовать экстремистов из тюрьмы

Белгород, , 14:17 — REGNUM Белгородский имам Файзулла Исмаилов, осужденный в 2016 году за незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатки, отбывая наказание в колонии, пытался организовать религиозно-экстремистскую ячейку и занимался вербовкой. Об этом 9 ноября сообщил портал «БелПресса» со ссылкой на собственный источник.

«В колонии Исмаилов попытался организовать религиозно-экстремистскую ячейку. За это в феврале 2017-го мужчину на полгода перевели во внутреннюю тюрьму колонии», — сообщило издание.

Суд по новому обвинению — по статье «Содействие террористической деятельности» — должен был состояться 9 ноября. Дело рассматривает выездная коллегия Московского окружного военного суда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года в молельном доме белгородской общины мусульман «Мир и созидание» были найдены два пистолета, наган, три патрона, ручная осколочная граната Ф-1, унифицированный запал для ручных гранат модернизированный УЗРГМ 2 и тротил. Имама, которому предположительно принадлежали эти запасы, поместили под арест. Сначала его оштрафовали на 4,5 тыс. рублей за распространение экстремистской религиозной литературы — восемь из хранившихся в библиотеке молельного дома книг были запрещенными.

10 мая 2016 года суд признал имама виновным по статьям «Незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов» и «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима. Апелляционная инстанция после жалобы адвоката имама оставила приговор в суде.

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