Первичная помощь: В Оренбуржье погорельцам выделят по 10 тыс. рублей

Переволоцкий, Оренбургская область, , 14:00 — REGNUM В райцентре Переволоцкий Оренбургской области первичной помощью из местного бюджета станут 10 тыс. рублей каждой семье, которая лишилась жилья в результате крупного пожара в ночь на 10 ноября, сообщилакорреспонденту ИА REGNUM начальник отдела пресс-службы губернатора и правительства Оренбуржья ЕленаЛапаева. Кроме того, на оперативном заседании в посёлке, которое провёл первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин, перед разными ведомствами поставлена задача по оказанию первоочередной помощи погорельцам, в частности, в восстановлении сгоревших документов, обеспечении одеждой и учебными принадлежностями двух школьников и других.

Напомним, что в ночь на 10 ноября в здании бывшего общежития в Переволоцком вспыхнул пожар. Огонь уничтожил дом полностью. В оперативном порядке пострадавшим семьям предоставили жильё в пунктах временно размещения. Однако на базе спортшколы и гостиницы люди пробыли только до утра, затем переехав к родственникам.

В настоящее время выясняется причина крупного пожара. В качестве одной из версий рассматривается поджог. Сейчас по периметру сгоревшего дома выставлена охрана.

Стоит отметить, что ЧП произошло в период отсутствия губернатора в регионе. Сегодня, 10 ноября, глава области Юрий Берг вернулся из Челябинска, где с оренбургской делегацией участвовал в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Поэтому вопрос по дальнейшему решению проблем погорельцев и оказанию помощи будет решаться на уровне губернатора.

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