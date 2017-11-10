В память о Задорнове в Москве могут установить мемориальную доску

Москва, , 13:52 — REGNUM Мемориальная доска в память об артисте Михаиле Задорнове может быть установлена в Москве по решению Московской городской думы, заявил 10 ноября председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, депутат Евгений Герасимов.

«Уверен, что будут обращения в Московскую городскую думу, которые мы рассмотрим и поддержим», — цитирует РИАМО Герасимова.

По его словам, в Москве может быть установлена такая же табличка, как была установлена в память о сатирике Григории Горине, на доме, в котором жил артист. Депутат сообщил, что сейчас «москвичи и гости Москвы останавливаются» около таблички.

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При этом Герасимов выразил уверенность, что о творчестве Задорнова и о нем самом не забудут, так как он является одним из ярчайших в современном искусстве.

«О нашем времени будут говорить, в том числе, и рассказывая о Михаиле Задорнове. Уникальная личность и очень талантливый человек», — сказал депутат.

Сатирик и писатель Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни. Он длительное время лечился от рака, однако болезнь поборола его.

Задорнов известен искрометными выступлениями на телевидении. Он также написал около 40 книг, снимался в кино, пробовал себя в качестве режиссера и сценариста. Он удостоен премии Ленинского комсомола в 1975 году и международной литературной премии имени Владимира Гиляровского в 2016 году в номинации «Юмор».

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