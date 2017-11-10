Пятница, 10 Ноября 2017 года
14:00:19 МСК

В Киеве жители требуют включить отопление в квартирах

Общество

На протестную акцию вышли около 20 человек

Киев, 10 ноября 2017, 13:53 — REGNUM  Жители одного из районов Киева начали 10 ноября протестную акцию, требуя включения отопления в квартирах, сообщает портал «Киев Оперативный» на странице в социальной сети Facebook.

Протест подняли жители одного из домов района Березняки в столице Украины. Людей беспокоит отсутствие отопления в квартирах, хотя официально в стране с 9 ноября начали подавать горячую воду в батареи.

Читайте также: Премьер-министр Украины назвал виновных в отсутствии тепла в домах

Чтобы привлечь внимание властей к проблеме, жители района вышли на улицу и заблокировали одну из автомобильных дорог. Около 20 человек постоянно ходят через пешеходный переход, держа в руках плакаты с требованием включить отопление.

Отмечается, что полиция не препятствует гражданам, вместо этого направляя автомобильный поток по другим улицам, чтобы исключить создание пробок.

Читайте также: Украина обещает не допустить «ледникового периода», но газ будет дорожать

Напомним, ранее министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что социальные объекты Украины готовы к началу отопительного сезона на 99,9%, жилой сектор — на 99,4%.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нафтогаз» увеличил закупки природного газа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить