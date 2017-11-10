В Киеве жители требуют включить отопление в квартирах

Киев, , 13:53 — REGNUM Жители одного из районов Киева начали 10 ноября протестную акцию, требуя включения отопления в квартирах, сообщает портал «Киев Оперативный» на странице в социальной сети Facebook.

Протест подняли жители одного из домов района Березняки в столице Украины. Людей беспокоит отсутствие отопления в квартирах, хотя официально в стране с 9 ноября начали подавать горячую воду в батареи.

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Чтобы привлечь внимание властей к проблеме, жители района вышли на улицу и заблокировали одну из автомобильных дорог. Около 20 человек постоянно ходят через пешеходный переход, держа в руках плакаты с требованием включить отопление.

Отмечается, что полиция не препятствует гражданам, вместо этого направляя автомобильный поток по другим улицам, чтобы исключить создание пробок.

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Напомним, ранее министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что социальные объекты Украины готовы к началу отопительного сезона на 99,9%, жилой сектор — на 99,4%.

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