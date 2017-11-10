Сайт псковского губернатора перезапустили: адрес новый, смысл старый

Псков, , 13:35 — REGNUM В Псковской области после обновления возобновил работу сайт губернатора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, электронный ресурс размещён по адресу ведерников. рф и предназначен для получения органами государственной власти Псковской области обратной связи от жителей региона.

«Здесь будут приниматься все обращения зарегистрированных пользователей. При их публикации можно будет указывать месторасположение объектов, о которых идет речь, на карте Псковской области. Ответственные лица будут рассматривать каждое обращение и давать ответы», — сообщили в пресс-службе администрации.

Первое сообщение опубликовано в разделе «Предложения», его автор — временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Он обратился к жителям региона с просьбой активнее высказывать свои предложения по решению актуальных вопросов и развитию области.

В пресс-службе администрации региона отметили, что предыдущие вопросы жителей Псковской области, размещённые на сайте экс-главы региона Андрея Турчака, не пропали: в ближайшее время они появятся на сайте в разделе «Архив».

Отметим, что обновлённый сайт псковского губернатора начал работу сегодня, 10 ноября, но там уже появились предложения. Первое касается благоустройства Октябрьской площади Пскова, также уже появилась просьба к Ведерникову посетить один из районов Псковской области, жалобы на отсутствие уличного освещения и предложения по пополнению доходной части бюджета региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сразу после досрочной отставки Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области 12 октября 2017 года сайт губернатора был заблокирован и недоступен для пользователей до настоящего времени.

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