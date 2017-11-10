Конкурс «Вдали от столиц»: от Эркин-Халка до Комсомольска-на-Амуре

Москва, , 13:26 — REGNUM Компания Google вместе с Агентством стратегических инициатив объявила результаты всенародного голосования «Вдали от столиц». Проект был создан, чтобы сделать известными тех, кто меняет жизнь регионов к лучшему в самых разных областях — культуре, спорте, технологиях, бизнесе, туризме или социальной сфере. Из более чем 2 000 заявок команда экспертов отобрала около 600 проектов, затем звездное жюри определило по шесть финалистов в каждой из семи категорий. Победителями стали семь участников, за которых в Google Поиске проголосовало больше всего жителей России.

«Число заявок превзошло наши ожидания. Благодаря активному участию жителей регионов мы узнали так много нового о нашей стране. Поздравляем победителей! Их проекты совсем не похожи друг на друга, но все созданы с большой любовью к жителям разных уголков России. Мы благодарим не только участников, но и всех, кто голосовал в Поиске и помог определить победителей. Изучить истории людей, которые прямо сейчас воплощают свои идеи в жизнь, по-прежнему можно на интерактивной Google-карте «Вдали от столиц», — рассказал журналистам глава Google Россия Дмитрий Кузнецов.

Лучшие проекты и победители в категориях:

«Культура»: Валентина Дымченко, проект «Красивая Чита». Благодаря команде Валентины на улицах города появились деревянные скульптуры местных мастеров, а также началось благоустройство центральной площади города.

«Обучение и развитие»: Бэлла Шахмирза, «Летняя творческая школа для аульских детей Баланпанлар». Этот образовательный проект из Эркин-Халка (Карачаево-Черкессия) создан, чтобы дети, живущие в моноэтнических социально незащищенных семьях, получили возможность изучать культуру и иностранные языки, посещать театральные мастер-классы и заниматься спортом.

«Спорт и здоровый образ жизни»: Любовь Бровко, «Шанс». Тюменский проект помогает подросткам из «групп риска» найти себя в спорте.

«Социальное обслуживание»: Булат Замалиев, «Комплексные центры ослуживания населения». Автор проекта создает в Татарстане специальные центры, чтобы помочь сельскому населению пользоваться государственными услугами, получать информацию о вакансиях и юридическую помощь.

«Российский туризм»: Виктор Решетников, «Планета тайга». Единомышленники из Комсомольска-на-Амуре снимают фильмы о заповедной природе Хабаровского края, проводят эко-фестивали и создают специальные маршруты для туристов.

«Современные технологии»: Илья Смольянинов, «3D развитие». Челябинский проект создан, чтобы заинтересовать молодых людей в изобретательской деятельности.

«Производство и ремесла»: Мария Тихонова, «Твоими глазами». Инклюзивный проект — гончарная мастерская — из Ростова-на-Дону помогает незрячим людям обрести необычную профессию и социализироваться.

Награждение победителей состоялось в Москве на торжественной церемонии с участием организаторов, экспертов и членов жюри конкурса «Вдали от столиц». Авторы лучших проектов получили сертификат на индивидуальную сессию с ведущими бизнес-экспертами от Google, чтобы найти еще больше возможностей для развития своего дела и достичь еще больших успехов. Кроме того, Google вместе с телекомпанией НТВ, информационным партнером проекта, снимут небольшие фильмы о каждом из семи проектов-победителей, чтобы о них узнала вся Россия.

В рамках проекта телеканал НТВ также создала собственную спецноминацию «Выбор НТВ». Победителем стал Дмитрий Закарлюкин с проектом «Вещеворот». Он и его команда занимаются сбором и переработкой одежды и помогают малоимущим. Дмитрий стал главным героем сюжета новостей в эфире НТВ.