Более 10% продукции Казахстана не отвечает регламенту

Астана, , 13:17 — REGNUM В Казахстане 12% продукции отечественных производителей и 88% импортируемой продукции не соответствуют требованиям технических регламентов, заявил главный государственный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин.

По его словам, основными нарушениями требований технических регламентов являются несоответствия требованиям по безопасности, физико-химическим показателям, а также нарушения производителями правил маркировки.

«За девять месяцев отобрано более 26 тыс. проб пищевой продукции, из них несоответствие требованиям технических регламентов составило 7,2%», — сказал Бекшин.

Так, нарушения были выявлены в кулинарных изделиях (25%), хлебобулочных изделиях (23,7%), рыбной продукции (21,5%), мясной продукции (27%), фруктах и овощах (7,8%), кондитерских изделиях (6,2%), молочной продукции (5,9%) и так далее.

Кроме того, отметил главный врач, специалисты отобрали 145 образцов пищевой продукции по определению идентификации тканей животных, из них в 40 случаях была обнаружена ДНК свиньи, не указанная в маркировке. В мясной продукции несоответствие выявлено в 67,5% пробах колбасных изделий, в 20% пробах полуфабрикатов и в 7,5% — мясных консервов.

«Это вопросы нарушения технологии использования в том числе и для халяльной продукции одной и той же линии производства», — заключил Бекшин.

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