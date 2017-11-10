Полковник Захарченко: 8,5 млрд рублей накопил с зарплаты

Москва, , 13:09 — REGNUM Обвиняемый в коррупции бывший замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко заявил в суде, что найденные у него деньги на общую сумму 8,5 млрд рублей он накопил с зарплаты, сообщает Life.

При этом его официальный доход с января 2001 года по октябрь 2016 составил 12 млн рублей, сообщал ранее источник в правоохранительных органах. Средний ежемесячный доход во время госслужбы полковника МВД за весь период составлял около 70 тыс. рублей.

Напомним, Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в коррупции. Следствие подозревает, что высокопоставленный чиновник мог трижды получать взятки в крупном размере: 7 млн рублей от экс-руководителя и совладельца компании «Русинжиринг» Анатолия Пшегорницкого, $800 тыс. и 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре» от ресторатора Меди Дусса.

Читайте также: Найдены и описаны все ценности экс-полицейского Захарченко

В ходе обысков у Захарченко сотрудники ФСБ и МВД изъяли деньги в разной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. В настоящее время они служат вещественными доказательствами и помещены хранилище Банка России.

Захарченко обвиняется по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия») и ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Ранее из МВД были уволены руководители Захарченко. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объяснил, что таким образом реализуется «принцип персональной ответственности за действия своих подчинённых».

Читайте ранее в этом сюжете: МВД РФ: Руководители экс-полковника Захарченко уволены