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Минтруд не получал предложение сократить рабочую неделю для некурящих

Общество

Сокращение рабочего дня может ограничить права и свободы некоторых граждан

Москва, 10 ноября 2017, 13:03 — REGNUM  Минтруд России не получал предложений сократить рабочий день для некурящих, сообщает пресс-служба ведомства.

«Минтруд России предложение не получил, — отметили представители ведомства. — По нашему мнению, исчерпывающие меры по противодействию курению изложены в проекте Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу, подготовленном Минздравом России».

Кроме того, в Министерстве выразили сомнение, что делить сотрудников на курящих и некурящих будет справедливо и не ущемит ничьи права.

«Не представляется возможным достоверно установить принадлежность работников к некурящим лицам, не ограничивая права и свободы граждан», — заключили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что работодатель может самостоятельно обеспечить трудовую дисциплину в коллективе, чтобы перерывы не влияли отрицательно на рабочий процесс.

Ранее сообщалось, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился к министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину с предложением сократить продолжительность рабочей недели с 40 до 35 часов для некурящих сотрудников.

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Борьба с курением

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