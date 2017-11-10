В Италии водят налог для тех, кто путешествует самолетом и кораблем

Рим, , 12:55 — REGNUM Демократическая партия Италии представила на рассмотрение Сената новый налоговый декрет. В поправках к которому содержится предложение о введении новых налогов в отношении тех, кто путешествует самолетом, или выбирает морской круиз.

Ассоциации воздушных перевозок Iata, Assaeroporti, Assaereo и Ibar просят правительство отказаться от нововведения, подчеркивая, что дополнительный налог может увеличить стоимость билета до 4 евро за одного пассажира за поездку туда и обратно. Как сообщает il Tempo 10 ноября, новые поправки к бюджету являются еще одной попыткой наложить на воздушный транспорт дополнительный налог, который будет напрямую влиять на пассажиров в аэропортах столичных городов, путем усиления конкурентного дисбаланса в пользу железнодорожного транспорта, который не подлежит такому сбору.

Поправки 1.0.4, 11.0.33 и 19.0.26 содержатся в законе о декрете, связанном с бюджетом. И несмотря на то, что в Италии воздушный транспорт является сектором, который создает прямой вклад в национальный ВВП размером в 3,6%, цель реформы — получить наличные деньги за счет тех, кто путешествует на самолете.

Как поясняет Il Tempo, идея Демократической партии заключается в том, чтобы установить дополнительную плату за посадку, которая может стоит около двух евро для тех, кто вылетает из одного из 14-ти крупных аэропортов страны, а также пассажиров круизных лайнеров, которые спускаются с корабля на землю для осмотра итальянских городов.

Как поясняет автор идеи Джиорджио Сантини, глава комитета по бюджету в Сенате, собранные средства будут направлены на «инвестиции в сектора, связанные с фундаментальными функциями столичных городов», такие как инфраструктура территорий.

Вышеуказанный новый налог за пользование воздушным или морским транспортом в Италии для туристов добавится к уже существующему налогу на проживание, который был введен в марте 2011 года итальянским правительством. Налог на проживание в Италии варьируется от города к городу и составляет от 0,50 до 5 евро за человека в сутки.