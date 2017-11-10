Путин выразил соболезнования в связи со смертью Задорнова

Москва, , 12:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким писателя-сатирика и юмориста Михаила Задорнова в связи с его смертью, сообщил журналистам 10 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Задорнова», — отметил он.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Михаила Задорнова похоронят в Латвии рядом с его родителями.

Артист скончался 10 ноября на 70-м году жизни из-за онкологического заболевания. Сообщалось, что болезнь обнаружили случайно: он потерял сознание на одном из мероприятий, после чего его отвезли в больницу. В ходе обследования врачи обнаружили у артиста опухоль мозга.

В начале октября Задорнов на своей странице во «ВКонтакте» писал, что вынужден отменить некоторые концерты до Нового года по причине болезни, не уточнив подробностей.

Член Союза писателей России Михаил Задорнов был широко известен благодаря своим критическим высказываниям в адрес западной культуры. Он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок и очерков.

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