В результате теракта на Синайском полуострове погибли десять человек

Каир, , 12:07 — REGNUM Восемь мирных жителей и двое военнослужащих погибли в результате теракта, осуществленного одним из филиалов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующего на Синайском полуострове, сообщает Associated Press.

По официальный данным, теракт произошел вечером 9 ноября поблизости от города Нахл. Боевики группировки «Ансар Бейт аль-Макдис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили засаду на конвой цементовозов, направлявшихся с завода, украли оружие и сожгли семь грузовиков. Среди жертв нападения группировки был также лейтенант-полковник Ибрагим Хуссейн.

Напомним, на Синайском полуострове на протяжении многих лет продолжается деятельность исламистов, особенно интенсифицировавших свои нападения после свержения исламистского режима президента Мохаммеда Мурси в 2013 году.

Информация о продолжающихся терактах «Вилаят Синай» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступает на фоне того, как в Сирии захвачен последний удерживаемый боевиками из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) город Абу-Кемаль.

Это событие, по сути, означает крах исламистского халифата в Сирии.

Читайте также: Сирийская армия взяла последний оплот террористов