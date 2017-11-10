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Допсилы и техника: пермские спасатели выдвинулись на помощь в Ижевск

Общество

МЧС Пермского края приняло решение помочь коллегам в Удмуртии в ликвидации последствий трагедии, связанной с обрушением секции многоэтажного дома

Пермь, 10 ноября 2017, 12:02 — REGNUM  Из Перми в Ижевск выдвинулась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пермскому краю в составе 100 подготовленных специалистов и 11 спецмашин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом МЧС, пермская группировка будет находится в зоне ликвидации ЧС столько, сколько потребуется для оказания помощи.

«Удмуртским коллегам нужна помощь в проведении поисково-спасательных работ в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации. Удмуртия — наши соседи по южной границе. Сейчас спасателям нужны дополнительные силы и техника для разбора конструкций обрушившейся части жилого дома. Для проведения поисково-спасательных работ наша аэромобильная группировка имеет все необходимое оборудование, аварийно-спасательный инструмент», — прокомментировал ситуацию начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю генерал-майор Олег Попов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Ижевске произошло обрушение в девятиэтажном доме. В качестве предварительной причины называют взрыв бытового газа. Погибли шесть человек, в том числе двое детей. Полностью разрушены восемь квартир.

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Взрывы бытового газа

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