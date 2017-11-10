СМИ узнали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

Москва, , 11:45 — REGNUM Студентов вузов Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары и Саранска могут выселить из общежитий перед чемпионатом мира (ЧМ) по футболу — 2018, чтобы в свободные комнаты временно заселить сотрудников полиции и Росгвардии. Соответствующую рекомендацию руководству вузов отправили Минобрнауки и оргкомитет Россия-2018, пишет газета «Коммерсантъ».

"Минобрнауки РФ и оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению ЧМ по футболу-2018 FIFA рекомендовали крупнейшим университетам ряда городов—участников ЧМ выселить иногородних студентов из общежитий до начала мероприятия», — передает вещатель.

Минобрнауки сообщило газете, что направило в ряд вузов страны разработанные по поручению правительства рекомендации по корректировке учебных графиков в период проведения ЧМ-2018. При этом в ведомстве уточнили, что права студентов будут соблюдены, а некоторые вузы будут размещать в своих общежитиях силовиков на основе контракта с территориальными органами внутренних дел и за их счет.

Отмечается, что Российский студенческий союз (РСС) уже обратился с жалобами на ситуацию к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву. Представители союза отмечают, что подобные меры могут спровоцировать рост социальной напряженности.

«Принудительное выселение студентов из общежитий, в том числе и на каникулах, когда многие проходят практику или работают, незаконно», — считает глава РСС Василий Михайлов.

Он также добавил, что данные меры лишат молодых людей возможности посмотреть ЧМ-2018, поскольку аренда жилья на этот период для них неподъемна.