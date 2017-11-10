После ижевской трагедии в Оренбурге обследуют все дома с газоснабжением

Оренбург, , 11:34 — REGNUM В Оренбурге после ижевской трагедии, связанной с обрушением части дома и гибелью людей, чиновники решили провести оперативное совещание. В мэрии собрались сотрудники УЖКХ города и руководители жилищных организаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Главам управляющих компаний и ТСЖ даны указания. Как подчеркнула начальник УЖКХ администрации Оренбурга Татьяна Малышева, необходим постоянный контроль в системе газоснабжения совместно со специализированной организацией:

«Для этого незамедлительно необходимо провести мероприятия по обследованию внутридомовых трубопроводов газоснабжения, а также запорной арматуры», — потребовала она.

Кроме того, чиновники указали на то, что следует проводить регулярные мероприятия по выявлению лиц, проводящих несанкционированные работы с применением газовых баллонов. В случае выявления подобных фактов представители жилищных и специализированных организаций должны незамедлительно остановить производство этих работ и сообщить об этом в компетентные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Ижевске произошло обрушение части девятиэтажного дома. Предварительной причиной назван взрыв бытового газа. В результате происшествия погибли шесть человек.

Стоит отметить, что в Оренбурге не забыта ещё собственная трагедия, когда из-за взрыва газа произошло обрушение в высотке на ул. Алтайской. В июне 2016 года из-за происшествия вводился режим ЧС регионального характера. Под завалами оказались два человека. Мужчина, в квартире которого был эпицентр взрыва, впоследствии скончался в больнице.

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