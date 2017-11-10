«Мусорный» завод предложили вынести на 10 км от Казани: законопроект

Казань, , 11:52 — REGNUM Экологический кодекс Татарии предложили поправить так, чтобы на территории крупных городов региона невозможно было строить мусоросжигательные заводы, а само решение о размещении таких объектов в республике принималось на референдуме. Соответствующая законодательная инициатива подана в Госсовет РТ. Одновременно с этим в Казани продолжается протестная активность жителей, выступающих против строительства мусоросжигательного завода на территории города. Очередной экологический митинг пройдёт 11 ноября в 11:00 возле ДК им. Ленина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автор законопроекта депутат Госсовета РТ Артём Прокофьев отмечает, что «на сегодняшний день позиция городских властей, касающаяся мусоросжигательного завода, не удовлетворяет горожан».

Первую задачу документа он видит в том, чтобы уточнить само понятие в нормативной базе, так как на сегодня «в Экологическом кодексе Татарстана этот вопрос не отрегулирован».

"Вторая задача — обеспечить, чтобы позиция жителей учитывалась при выборе, где будет строиться мусоросжигательный завод. Выбирать место под него нужно, исходя из решения референдума. И третья цель законопроекта — ввод запрета на размещение мусоросжигательного завода в населённом пункте с населением свыше 100 тыс. человек, и необходимость отступать 10 км от территории населённых пунктов с населением свыше 500 тыс. человек. То есть речь идёт не о запрете мусоросжигательного завода, законопроект призван учесть волю жителей, и, с другой стороны, купировать ключевые риски — расположение мусоросжигательных заводов в «сердце» крупных городов», — уточнил депутат, добавив, что вариант, который им предлагается, — компромисс при сложившейся ситуации.

Отметим, Казань попадает во вторую категорию городов во внесённом законопроекте. Численность жителей в столице Татарии на сегодня — 1,169 млн человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство мусоросжигательного завода в Казани является частью приоритетного проекта «Чистая страна». Строить объект, согласно госконтракту, будет ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», учредителем которой выступает «дочка» «Ростеха» — ООО «РТ-Инвест Финанс». Место размещения завода пока не определено, называется несколько потенциальных площадок, в том числе и рядом с «Казаньоргсинтезом». Предварительная стоимость проекта — около 30 млрд рублей.

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С самого начала идея возведения завода в Казани вызвала несогласие со стороны экологов и горожан, которые считают, что появление такого объекта негативно отразится на экологической ситуации в городе и здоровье горожан. Активисты движения провели целую серию митингов и одиночных пикетов, писали обращения к властям и участвовали в профильных заседаниях, аргументируя свою позицию и пытаясь добиться отмены строительства. Активисты выступают не только за запрет строительства завода в Казани, но и за раздельный сбор мусора.

В видеообращении к прямой линии президента РФ Владимира Путина, прошедшей 15 июня, активисты просили не строить завод. Послание из Казани в эфир не попало, но президент поднял мусорную тему в связи с ситуацией в подмосковной Балашихе. Владимир Путин при этом в качестве примера привёл решение мусорной проблемы в Татарии и отметил, что эта японская технология позволит решать ряд проблем, связанных со свалками.

Диалога с властями города и региона у экологической общественности пока не выходит.

«Есть закрытость информации по проекту, полное отсутствие обратной связи, никакой реакции на позицию горожан, которую они выражают на публичных мероприятиях и в своих письмах. На сегодняшний день подход городских властей сводится к тому, что «мы решим, а потом посоветуемся». Это, если коротко изложить суть всех ответов, которые получают и депутаты на запросы, и экологические активисты. У нас огромное количество нормативных актов регулирует размещение вывесок в городе, а такой важнейший объект, как мусоросжигательный завод, его размещение и даже само понятие мусоросжигательного завода отсутствует в Экологическом кодексе республики», — возмутился депутат Артём Прокофьев.