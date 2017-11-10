Пятница, 10 Ноября 2017 года
12:26:00 МСК

СМИ: Задорнов боролся с четвертой стадией онкологического заболевания

Общество

В Москве в возрасте 69 лет скончался известный российский писатель-сатирик Михаил Задорнов

Москва, 10 ноября 2017, 11:13 — REGNUM  Российский писатель-сатирик Михаил Задорнов, скончавшийся 10 ноября в Москве, боролся с четвертой стадией онкологического заболевания. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Болезнь, которая в итоге убила Михаила Задорнова, обнаружили совершенно случайно, — говорится в сообщении. — Он потерял сознание на одном из мероприятий, после чего его на скорой отвезли в больницу».

Отмечается, что в ходе обследования врачи выяснили, что у артиста в мозгу опухоль.

10 ноября телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Москве в возрасте 69 лет скончался известный российский писатель-сатирик Михаил Задорнов.

Дата и место похорон артиста пока неизвестны.

Читайте также: Юморист Михаил Задорнов умер на 70-м году жизни

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить