СМИ: Задорнов боролся с четвертой стадией онкологического заболевания

Москва, , 11:13 — REGNUM Российский писатель-сатирик Михаил Задорнов, скончавшийся 10 ноября в Москве, боролся с четвертой стадией онкологического заболевания. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Болезнь, которая в итоге убила Михаила Задорнова, обнаружили совершенно случайно, — говорится в сообщении. — Он потерял сознание на одном из мероприятий, после чего его на скорой отвезли в больницу».

Отмечается, что в ходе обследования врачи выяснили, что у артиста в мозгу опухоль.

10 ноября телеканал РЕН ТВ сообщил, что в Москве в возрасте 69 лет скончался известный российский писатель-сатирик Михаил Задорнов.

Дата и место похорон артиста пока неизвестны.

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