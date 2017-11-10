На Украине могут отменить медицинскую реформу

Киев, , 11:17 — REGNUM Верховная рада может отменить принятую ранее медицинскую реформу на Украине в ходе заседания 10 ноября, сообщается на официальном сайте украинского парламента.

Согласно сообщению, 10 ноября депутаты Верховной рады будут рассматривать законопроект «Об отмене решения Верховной рады о принятии в целом законопроекта «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств».

Читайте также: Уничтожение страны изнутри: на Украине теперь платная медицина

Напомним, медицинская реформа была принята на Украине 19 октября 2017 года. По новому закону, система украинского здравоохранения переходит на новую модель финансирования — вместо госбюджета оплачивать медуслуги населению будет Национальная служба здоровья Украины.

Читайте также: «Украинцы будут дохнуть быстро, но в мучениях»: постмайданная медреформа

По мнению экспертов, новая модель катастрофически скажется на простых гражданах страны, поскольку большинство медицинских услуг, ранее покрываемых из государственного бюджета, окажутся платными. Так, любые роды, кроме экстренных, могут стать платными, также оплачивать из своего кармана граждане Украины будут любые специализированные виды медицинской помощи, например лечение цирроза печени или диагностику нарушения ритма сердца у ребенка.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны G7 одобрили медицинскую реформу на Украине