Реформа здравоохранения в Оренбуржье: молодые кадры и наставничество

Оренбург, , 10:51 — REGNUM В Оренбургской области система здравоохранения пополняется молодыми кадрами. В настоящее время в медицинские госучреждения прибыли 297 выпускников, из них 91 человек — это молодые врачи, окончившие Оренбургский медуниверситет и прошедшие аккредитацию; 151 — специалист, завершивший обучение в интернатуре и 55 специалистов — после ординатуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве.

К работе в участковой службе приступили128 молодых врачей. На должности участковых врачей-терапевтов трудоустроились 74 человека, на должности участковых врачей-педиатров — 54. В результате укомплектованность участковыми терапевтами в здравоохранении региона увеличилась с 75,4% в I квартале 2017 года до 82,3% в III квартале; укомплектованность участковыми педиатрами увеличилась соответственно с 81,8 до 88,1%. При этом коэффициент совместимости не увеличился.

В государственные учреждения здравоохранения города Оренбурга прибыл 181 специалист, половина из них (91 врач) — в первичное звено. Наиболее привлекательными для молодых докторов стали городская клиническая больница им. Пирогова и городская клиническая больница №5, принявшие в свои ряды по 29 молодых коллег, а также городская детская клиническая больница, где приступили к обязанностям 18 педиатров.

Город Бузулук избрали местом работы 13 молодых специалистов, из них шесть врачей работают в первичном звене. В Орск прибыли 10 врачей, из них в первичное звено — семь человек; в больницу скорой медицинской помощи Новотроицка — шесть специалистов (четыре врача работают в первичном звене здравоохранения).

Оренбургская районная больница приняла на работу восемь выпускников медицинского вуза, пят человек трудятся в первичном звене. В Илекскую районную больницу прибыло 5 врачей, все специалисты трудятся в участковой службе. Пятеро из шести молодых докторов, пополнивших Соль-Илецкое здравоохранение, также выбрали работу в поликлинической службе.

Территории области пополнились врачами разных специальностей. К работе приступили 13 анестезиологов, шесть неонатологов, восемь травматологов, 16 акушеров-гинекологов, девять рентгенологов, девять эндокринологов, 10 неврологов, пять онкологов, шесть фтизиатров, два нейрохирурга, два врача сердечно-сосудистой хирургии, 18 стоматологов, а также кардиологи, инфекционисты, хирурги, врачи скорой помощи, пульмонологи, психиатры, дерматовенерологи и другие.

В ежегодном докладе губернатор Юрий Берг поставил перед региональным минздравом задачу — возродить в больницах области институт наставничества, взять молодых медиков под надёжное профессиональное крыло. В соответствии с распоряжением регионального минздрава в медицинских организациях области ведётся работа в этом направлении: разработаны и утверждены Положения о наставничестве в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Оренбургской области; в настоящее время определено 504 врача-наставника и 489 наставников специалистов среднего звена.

Особенно актуален вопрос привлечения и закрепления кадров в сельской медицине. При содействии регионального минздрава и комитета по здравоохранению Законодательного собрания области принят областной закон, определяющий участие муниципалитетов в создании условий для оказания медицинской помощи. В территориях разрабатываются муниципальные программы, предусматривающие меры социальной поддержки молодых кадров.

Так, доплаты к стипендиям от 1,5 до 5 тыс. рублей (в зависимости от успеваемости) студентам, обучающимся по целевому набору, осуществляют муниципальные власти Адамовского, Акбулакского, Александровского, Асекеевского, Бугурусланского, Бузулукского, Домбаровского, Илекского, Кваркенского, Курманаевского, Матвеевского, Оренбургского, Первомайского, Светлинского, Северного, Ташлинского, Тоцкого, Тюльганского районов; Гайского, Кувандыкского, Соль-Илецкого, Ясненского городских округов; городов Медногорск, Новотроицк, Орск.

Приобретение жилья и предоставление его медицинским работникам в качестве муниципального служебного с последующей приватизацией через 5−7-10 лет проводится в Адамовском, Александровском, Асекеевском, Беляевском, Бузулукском, Домбаровском, Кваркенском, Красногвардейском, Курманаевском, Матвеевском, Новоорском, Октябрьском, Светлинском, Северном, Тоцком районах; Гайском, Кувандыкском, Соль-Илецком, Сорочинском городских округах, а также городах Медногорск и Новотроицк.

В ряде территорий организованы компенсация затрат по найму жилья молодым специалистам, предоставление общежития, социальные выплаты на строительство, выплата подъемных, доплата к заработной плате молодым специалистам, а также другие меры социальной поддержки.