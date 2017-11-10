В Госдуме настаивают на национальном проекте по ЗОЖ

Москва, , 10:35 — REGNUM Национальный проект по здоровому образу жизни необходим не только для улучшения физической формы граждан РФ, но и для экономия средств федерального бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР).

«Национальный проект по здоровому образу назрел. Здоровье, физкультура, отказ от употребления алкоголя и табака экономит десятки, а может и сотни миллиардов рублей бюджетных средств», — заявил Дегтярев.

По его словам, правительству и депутатам стоит продумать специальный проект, который позволит увеличить финансирование здорового образа жизни граждан, чтобы избежать траты госсредств на ликвидацию последствий массового алкоголизма и курения.

«Если мы вкладываем один рубль в физкультуру, спорт и здоровый образ жизни, то мы экономим 10 рублей на тюрьмах, медицине и других расходах, которые несет государство за человека, который запил, курит или не хочет заниматься физкультурой», — уверен Дегтярев.