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В мэрии Ярославля скрывают информацию о командировках Владимира Слепцова

Общество

Это «мелочи»

В мэрии Ярославля скрывают информацию о командировках Владимира Слепцова
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Владимир Слепцов

Ярославль, 10 ноября 2017, 10:29 — REGNUM  Мэр Ярославля отправился в командировку, но куда — неизвестно. Эту информацию от СМИ тщательно скрывают, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

10 ноября не состоялось традиционное пятничное общегородское совещание в мэрии Ярославля. По неофициальной информации, оно отменено из-за отсутствия на рабочем месте главы города. Корреспондент ИА REGNUM попытался выяснить у пресс-секретаря мэра — где именно находится Владимир Слепцов, но, как оказалось, эти данные носят секретный характер.

На вопрос, с чем связана отмена общегородского совещания, пресс-секретарь мэра Оксана Камбович ответила коротко: «с рабочими моментами, не будет и не будет». Желание узнать, где находится глава города, она назвала «мелочевкой».

После долгих заминок пресс-секретаря все-таки удалось выяснить, что Владимир Слепцов уезжает в рабочую командировку. На вопрос — куда — опять прозвучало, что это «мелочь, о которой писать не стоит».

Таким образом, можно констатировать — мэр города отправился по каким-то «мелким делам» в какую-то «командировку» неизвестно куда.

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